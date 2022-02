Auto in Salzach gestürzt FOTO: Fmt-Pictures Unglück ORF: Auto in Salzach gestürzt - drei Tote Von dpa | 20.02.2022, 21:25 Uhr | Update vor 15 Std.

Ein Auto stürzt an der deutsch-österreichischen Grenze in einen Fluss, alle Insassen sterben. Doch was genau passiert ist, ist unklar.