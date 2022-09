Lost in Fuseta - Ein Krimi aus Portugal Foto: Mariella Koch/ARD Degeto/dpa up-down up-down Einschaltquoten Ordentliche Quote für ARD-Krimi „Lost in Fuseta“ Von dpa | 11.09.2022, 10:36 Uhr

Der neue Portugal-Krimi „Lost in Fuseta“ der ARD hat am Samstagabend ordentliche Einschaltquoten erzielt. 4,33 Millionen Zuschauer schauten sich ab 20.15 Uhr den ersten Teil der Verfilmung an und sorgten für einen Marktanteil von 18,3 Prozent. Beim zweiten Teil direkt im Anschluss ab 21.45 Uhr blieben noch 3,71 Millionen (17,8 Prozent) dran.