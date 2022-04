Fünf Täter sollen die junge Frau und einen männlichen Begleiter in einer verlassenen Mühle in der Metropole Mumbai angegriffen haben – in jener Stadt also, die in Indien als besonders sicher für Frauen gilt. Wie die Zeitung „Times of India“ am Freitag online berichtete, schlugen zwei Männer der Gruppe den Begleiter am frühen Donnerstagabend zusammen, während drei Männer sich an der Frau vergingen. Die 22-Jährige sei mit inneren Blutungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Mehrere Menschen wurden demnach von der Polizei vorübergehend für Befragungen festgenommen.