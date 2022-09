«Intolleranza 1960» Foto: Gerald Matzka/dpa up-down up-down Komische Oper Opernhaus als Eiswüste: Nonos „Intolleranza 1960“ in Berlin Von dpa | 23.09.2022, 22:29 Uhr

Luigi Nonos „Intolleranza 1960“ feierte in der Komischen Oper in Berlin Premiere. Am Ende gab es viel Jubel und anhaltenden Beifall für Solisten, Chor, Orchester und Regieteam.