Olaf Scholz sieht aktuell aus wie ein Pirat: Das rechte Auge des Kanzlers ist von einer schwarzen Augenklappe bedeckt. Nach einem Sturz beim Joggen war dieses stark geschwollen. Scholz nimmt es mit Humor und schreibt unter einem Foto bei Instagram: „Wer den Schaden hat...“. Er sei gespannt auf Memes und bedanke sich für die guten Wünsche. „Sieht schlimmer aus, als es ist“, beruhigt er.

Der Instagram-Post sammelt innerhalb kürzester Zeit tausende Likes und kratzt bereits an der Marke seines bisher erfolgreichsten Instagram-Beitrages zur Amtsvereidigung, der rund 39.000 Likes erhielt.

Unfall von Kanzler Olaf Scholz beim Joggen

Der Kanzler war beim Joggen gestürzt und hat sich Prellungen im Gesicht zugezogen. Deswegen sagte er seine Teilnahme am Wahlkampfauftakt der hessischen SPD und ihrer Spitzenkandidatin Nancy Faeser am Sonntag ab. Nach Angaben einer Regierungssprecherin nahm der Kanzler aber schon am Montag wieder öffentliche Termine wahr. Der erste war der St. Michael-Jahresempfang der Deutschen Bischofskonferenz in Berlin, zu dem mehrere Kabinettsmitglieder erwartet wurden.

Leibwächter helfen nach Sturz

Der Unfall soll sich am Samstag auf der Stammstrecke des Kanzlers an seinem Wohnort Potsdam ereignet haben. Die „Bild“-Zeitung berichtete unter Berufung auf einen Vertrauten, dass sein rechtes Auge stark geschwollen sei. Ein Arzt habe die Verletzungen untersucht und keine weiteren Schäden feststellen können. Scholz sei gestolpert, habe sich nicht rechtzeitig abstützen können und sei deshalb aufs Gesicht gefallen. Er wird auch beim Joggen immer von Leibwächtern begleitet, die ihm schnell helfen konnten.

Neben dem Empfang der Deutschen Bischofskonferenz steht am Montag auch das Sommerfest der SPD-Zeitung „vorwärts“ auf dem Terminkalender des Kanzlers. Am Dienstag wird er bei der Internationalen Automobil-Ausstellung in München erwartet. Am Mittwoch redet er in der Haushaltsdebatte des Bundestags – und ist dann womöglich weiter mit Augenklappe zu sehen.