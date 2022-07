Nach dem 4:2-Heimerfolg gegen den SSV Jeddeloh am vergangenen Wochenende reisen die Biener mit gedämpftem Optimismus zum Tabellenelften. Zwar hob das jüngste Erfolgserlebnis die Stimmung in Biene, doch die personellen Sorgen im Minikader bleiben ein ständiger Begleiter. In Rotenburg muss Schmidt auf Simon Többen (Muskelfaserriss), Elmar Bruns (Zerrung) und André Beyer (Grippe) verzichten. Auch Steffen Menke (Kniebeschwerden) droht auszufallen. So müssen wohl Michael Thielke und Jörn Härtel, die zuletzt verletzt pausierten, in die Bresche springen.

Trotzdem sieht Schmidt sein Team keinesfalls chancenlos. Schließlich war schon beim Sieg gegen Jeddeloh ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen. Insbesondere David Brink stellte seine Qualitäten unter Beweis. „David gibt im Training immer alles. Schön, dass das auch mal belohnt wurde“, freut sich Schmidt für den Doppeltorschützen.

Vielleicht gelingt Brink ja am Samstag das, was den Bienern im Hinspiel gegen Rotenburg verwehrt blieb: ein schnelles Führungstor. Stattdessen kassierten sie kurz nach dem Seitenwechsel einen Gegentreffer und ergaben sich danach dem Schicksal. Diesmal will Schmidt den Spieß umdrehen. „Die Rotenburger müssen mehr für das Spiel tun“, setzt der Biener Coach auf eine defensive Ausrichtung. Davon erhofft sich Schmidt mehr Sicherheit in der Defensive und mehr Räume im Spiel nach vorne.

Einen Liveticker vom Spiel gibt es am Samstag unter www.fupa.net/weser-ems.