Zudem fehlen immer noch vier Millionen Euro im 33-Millionen-Euro-Bewerbungsbudget, für die wohl die Steuerzahler aufkommen müssen. 111 Tage vor der Vergabe der Spiele am 6. Juli reiben sich die Olympia-Gegner die Hände, die Bewerbungsgesellschaft ist um Gelassenheit bemüht. „Diese Zahlen beunruhigen mich nicht, weil ich spüre, dass die Begeisterung in der Bevölkerung steigt und die Zahl der Gegner abnimmt“, sagte Aufsichtsratschef Michael Vesper.

Die Unterstützung der Bevölkerung fließt in den IOC-Evaluierungsbericht über die Olympia-Tauglichkeit der drei Bewerber ein. Der südkoreanische Favorit Pyeongchang, Hauptkonkurrent der Isar-Metropole im Dreikampf um Olympia 2018, darf sich über eine Quote von 93 Prozent freuen. Die Kandidatur des dritten Mitstreiters Annecy soll in Frankreich nur bei 51 Prozent auf Unterstützung stoßen.

Die IOC-Werte seien im Dezember ermittelt worden, „einer Zeit, die durch den Höhepunkt der Grundstücksstreitigkeiten, durch den Grünen-Parteitag und durch die Ankündigung eines Bürgerbegehrens geprägt war“, erklärte Vesper. Seitdem habe Deutschland drei Weltmeisterschaften erfolgreich ausgerichtet, und im Januar sei die Werbekampagne im Fernsehen angelaufen. „Aktuelle repräsentative Umfragen von unabhängigen Instituten zeigen, dass die Zustimmung bei rund 75 Prozent liegt“, behauptete der ehemalige Grünen-Politiker, „für mich ist das keine Frage: Die deutliche Mehrheit der Menschen in den Bewerbungsstädten, in Bayern und in Deutschland stehen hinter der Bewerbung. Sie wollen Olympia wieder nach Deutschland holen.“

Zumindest in Bayern könnte sich die Stimmung wieder etwas verfinstern. Knapp dreieinhalb Monate vor dem finalen Votum der 103 stimmberechtigten Mitglieder des IOC deutet vieles darauf hin, dass die Finanzierung der bayerischen Olympia-Ambitionen doch nicht wie ursprünglich geplant ohne öffentliche Zuschüsse auskommt. Der Freistaat, die Stadt München, die Gemeinden Garmisch-Partenkirchen und das Berchtesgadener Land würden im Bedarfsfall haften. Bereits im Oktober 2009 hatte die Bewerbungsgesellschaft einen Überbrückungskredit von 1,5 Millionen Euro durch Stadt und Land benötigt.

„Es ist das eingetreten, was wir von Anfang an befürchtet haben. Die Steuerzahler werden zur Kasse gebeten“, meinte Ludwig Hartmann, neben Axel Doering treibende Kraft der Olympia-Opposition, „das zeigt, dass die deutsche Wirtschaft nicht wirklich hinter der Bewerbung steht. Außerdem sind zahlreiche Sponsoren halbstaatliche Unternehmen.“ Vesper indes bewertet die bisher gesicherten 29 Millionen Euro als Erfolg.