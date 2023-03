ESC 2023 Foto: Bbc/Eurovision/PA Media/dpa up-down up-down Eurovision Song Contest Nun sind alle ESC-Teilnehmer gekürt Von dpa | 13.03.2023, 05:17 Uhr

Alle 37 Teilnehmer des Eurovision Song Contest 2023 stehen jetzt fest. Am Wochenende setzte sich die einstige ESC-Siegerin Loreen in Schweden durch und tritt nun erneut für ihr Land an.