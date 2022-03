Mit einer Razzia in Dortmund ging die Polizei gegen den Verein „Islamischer Kulturverein Nuralislam“ vor. (Symbolbild) FOTO: Fabian Strauch/dpa Angebliche Nähe zum IS NRW verbietet muslimischen Verein - Razzia in Dortmund Von dpa | 10.03.2022, 10:26 Uhr

In NRW wurde der muslimische Verein Nuralislam verboten. In Dortmund wurde dieses Verbot am Morgen mit einer Razzia der Polizei verknüpft.