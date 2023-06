Die Polizei sperrte am Dienstagmorgen das Zentrum von Nottingham, nachdem mehrere Leichen entdeckt worden sind. Foto: dpa/Jacob King up-down up-down Gewalttat in England Drei Tote in Straßen von Nottingham gefunden – Verdächtiger festgenommen Von dpa | 13.06.2023, 11:15 Uhr

Als „andauernden schwerwiegenden Vorfall“ bezeichnete die Polizei das, was sich am Dienstagmorgen in der englischen Stadt Nottingham abspielte: Über das Zentrum verteilt wurden drei Leichen gefunden. Ein mutmaßlicher Täter ist bereits festgenommen.