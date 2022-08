ARCHIV - Anfang Juli nahm König Harald V. von Norwegen (l) an der Segel-Weltmeisterschaft in der Acht-Meter-Klasse auf seiner Yacht «Sira» auf dem Bodensee teil. Foto: Marijan Murat/dpa FOTO: Marijan Murat up-down up-down Monarchie Norwegischer König Harald im Krankenhaus - Zustand stabil Von dpa | 04.08.2022, 17:30 Uhr

Der 85-Jährige hat in den vergangenen Jahren immer mal wieder gesundheitliche Probleme gehabt. Nun ist er erneut in ein Krankenhaus gebracht worden. Was hat er?