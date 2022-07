Reisende warten am Check-in für ihren Abflug vom Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg (BER). Foto: Patrick Pleul/dpa FOTO: Patrick Pleul up-down up-down Luftverkehr „Normaler Ferientag“: Eher ruhiger Start am Flughafen BER Von dpa | 08.07.2022, 09:19 Uhr

Viele Familien sind zum Start der Sommerferien am BER in den Süden geflogen. Es war voll am Flughafen, doch laut Sprecherin vergleichsweise ruhig.