Hemer im Sauerland Haus in NRW bei Explosion eingestürzt: Frau tot aus Trümmern geborgen 09.07.2022, 09:27 Uhr Von dpa Jakob Patzke

Eine schwere Explosion hat am Freitagabend ein komplettes Mehrparteienhaus zum Einstürzen gebracht. Die Einsatzkräfte fanden am Samstagmorgen eine Frau tot unter den Trümmern. Mehrere Verletzte schweben noch in Lebensgefahr.