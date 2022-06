Unmittelbar nach dem Schlusspfiff gegen Brasilien versammelte sich die Mannschaft um ihre Trainerin Anouschka Bernhard und sang ihr zum 42. Geburtstag lautstark ein Ständchen. Doch bereits bei der Ankunft im Mannschaftshotel begann für die Emsländerin Sarah Schulte und Co. die Vorbereitung auf das Halbfinale gegen Nordkorea am Dienstag (ab 17 Uhr, live auf Eurosport). Am Samstag zog die deutsche Mannschaft in ein Hotel im Stadtzentrum, wo alle vier Halbfinalisten untergebracht sind.