Transformers Foto: Vanessa Carvalho/ZUMA Press Wire/dpa up-down up-down Alien-Roboter Nonstop-Action und Hip-Hop im neuen „Transformers“-Film Von dpa | 06.06.2023, 14:54 Uhr

Wenn Actionfilm-Ikone Michael Bay an Bord eines Films sitzt, wird es laut und heftig - so auch im siebten Teil der „Transformers“-Reihe. Dieses Mal zieht es die Kampfroboter vom New York der 90er Jahre bis in die grüne Hölle von Peru.