Marxloh, der Krisenherd. Fernsehdokumentation und Nachrichten greifen diesen Ruf auf, den der Stadtteil weit vor den Toren der Duisburger Innenstadt hat. Filmteams fahren mit der Polizei nachts zu Einsätzen und sprechen mit Menschen, die wegziehen wollen, weil sie den Dreck des Stadtteils nicht mehr ertragen können. Youtube-Videos über den Stadtteil werden mit Schlagworten wie „Ghetto“ und „Brennpunkt“ reißerisch betitelt.

Bei Dokumentationen dieser Art wird Claus Werner Lindner ungehaltener; der SPD-Lokalpolitiker lebt wie 20.000 weitere Menschen in Marxloh und hat sich nicht nur mit dem Durcheinander in seinem Stadtteil angefreundet, sondern profitiert von ebenjenem: „Für die Leute, die hier leben, ist es kein Problem.“ Die Einwohner haben sich in Marxloh zusammengerauft, betont Lindner. Wenn der große Mann durch die Straßen schlendert, wird er gegrüßt und bleibt immer wieder für eine kurze Unterhaltung stehen; man kennt sich.

Claus Werner Lindner engagiert sich für seinen Stadtteil. Foto: Michael Neuhaus/Duisburg ist echt

Der Lokalpolitiker ist es auch, der engagierte Pläne in Marxloh voranschiebt: Der Stadtteil habe eine große Zukunft vor sich, wenn ein neues Konzept verfolgt werde, glaubt Lindner. Er sieht in seiner Heimat einen Ankunftstadtteil – einen Ort, an dem Menschen aus aller Welt einwandern und sich hier auf das Leben in Deutschland einstellen. „Grundsätzlich läuft es in den Ankunftstadtteilen immer gleich ab. Menschen wandern ein, ziehen an einen solchen Ort, dann lernen sie den Clanchef kennen, der sie zu Verbrechen animiert“, zeigt der Politiker auf. „Aber irgendwann arbeitet sich die Person heraus.“

Seit 1872 wird Marxloh von Zuwanderern geprägt. Nach Kohlefunden im Ruhrgebiet zogen viele Menschen wegen der neu entstandenen Arbeitsplätze zu. Inzwischen treffen mehr als 90 verschiedene Kulturen auf kleinstem Raum aufeinander.

Marxloh, ein Stadtteil wie viele andere

Vor einigen Jahren sitzt Lindner am Hotelpool, als er ein Buch aufschlägt: „Arrival City“ von Doug Saunders. Der Journalist hat Stadtteile, deren Struktur sich durch Zuwanderung verändert hat, in den Blick genommen. Dabei hat er festgestellt, dass sie alle nach den gleichen Mustern verfahren: Einen sogenannten Ankunftstadtteil machen unter anderem die eigenen Regeln abseits der Gesetze und das Netzwerk aus Einwanderern und alteingesessenen Einwohnern aus. Die Urlaubslektüre wird der Stein des Anstoßes für Lindners hehre Ziele: „Ich habe das Buch dann direkt weitergegeben und mit einigen Leute in einer Art Guerilla-Gruppe zusammen überprüft, ob Marxloh ein solcher Ankunftstadtteil sein kann.“

Das Pollmann-Kreuz ist Dreh- und Angelpunkt im Herzen Marxlohs. Foto: Elena Werner

Wenn Lindner erzählt, wie nach der Lektüre plötzlich alles Sinn ergeben habe, kann er nur noch mit dem Kopf schütteln: „Die inzwischen über 120 Millionen Fördergelder, die in den vergangenen Jahrzehnten in den Stadtteil geflossen sind, waren auf kurzfristige Lösungen ausgelegt, die völlig an dem Bedarf vorbeigehen.“

Eine der Strategien sei es gewesen es, Geflüchtete im Fußball zu fördern. So wurden auch in Marxloh Bolzplätze und Stadien renoviert und fit gemacht – mit einem Denkfehler: „Das ist gar nicht der Nationalsport in Syrien, sondern Ringen. Das Konzept war zum Scheitern verurteilt, kein Syrer hat Fußball gespielt.“ So läuft es oft in Marxloh: Fördergelder werden für Projekte beantragt, die nach deutschen Maßstäben Sinn ergeben. Nach fünf Jahren laufen die Fördermittel für die Projekte schließlich aus und die Resultate verpuffen.

Genau das wollen Stadt, Land und Bund jetzt ändern – und investieren. Diesmal sollen 50 Millionen Euro Fördergelder genau da ankommen, wo sie gebraucht werden: in dem Ankunftstadtteil und dem ganzen Bezirk Hamborn. Mit dem Geld will die Stadt ein flexibles und schnelleres System der Arbeitsvermittlung etablieren, um Menschen legal zu beschäftigen. Dafür sollen berufliche Qualifikationen einfacher erreicht werden können, wofür es ein besseres Netz aus Pädagogen braucht. Das Verkehrsnetz soll sich verbessern und der August-Bebel-Platz im Ortskern umgestaltet werden. Gerade so viel, dass der Stadtteil nicht durch Gentrifizierung ins Wanken gerät.

Hinter dem schlechten Ruf verbergen sich Hochzeitskleider und Gold

Wer im Kern Marxlohs, auf dem sogenannten Pollmann-Kreuz, steht, entdeckt oberhalb der Schaufenster die baufälligen Bausubstanzen. Auch hier soll mit den Geldern renoviert werden; zehn Millionen Euro kommen aus dem Haushalt der Stadt, 15 Millionen vom Land und 25 Millionen vom Staat. Marxloh soll hochwertiger werden – und schon jetzt glitzern im Erdgeschoss die Leuchtanzeigen der Brautgeschäfte über den Förderbedarf hinweg.

An der Hauptstraße Marxlohs, der Weseler Straße, befindet sich die längste Brautmoden-Meile Deutschlands. Über 110 Brautgeschäfte reihen sich hintereinander – Hamburg kommt auf etwa 65 Läden, München auf knapp 55. Am Wochenende kommen Menschen aus ganz Europa eingeflogen, sie kaufen auch im Anzuggeschäft Milano von Cobanoglu Kajin. 2013 eröffnete der Laden, 2017 übernahm Kajin das Geschäft von seinem Vater, der direkt auf der anderen Straßenseite weiterhin ein Brautmodengeschäft betreibt.

Cobanoglu Kajin gehört an der Hochzeitsmeile in Duisburg-Marxloh der Anzugladen Milano. Foto: Elena Werner

Der 23-Jährige produziert inzwischen sogar in Deutschland; die Branche profitiert von der Inflation, sagt Kajin. Einen maßangefertigten Anzug gibt es bei ihm ab etwa 250 Euro: „Die Kunden schätzen das und fliegen dafür sogar ein. Neulich war ein Kunde aus Schweden hier, auch aus Kopenhagen, London und Paris kommen Kunden her.“

Foto: Elena Werner

Etwa zwölf Prozent seiner Kunden reisen aus der gesamten EU an, schätzt der Unternehmer. Da müsse man sich auch mit den Händen verständigen können. Sprachkenntnisse setzt er bei seinen Mitarbeitern aber nicht voraus, auch für die Kunden ist das kein Nachteil. Einziges Manko für die florierende Textilindustrie in Marxloh sind die fehlenden Parkplätze. „Das Parken ist eine Katastrophe, auch für die Kunden“, berichtet der Geschäftsführer lachend. Die Vorurteile über Marxloh bestätigen sich für Kajin nicht, seine internationalen Kunden scheinen sie nicht zu interessieren.

In den Geschäften stapelt sich das Gold

Nicht nur Textilien gehen in Marxloh über den Warentisch, auch das entsprechende Brautgold, der auffällige Hochzeitsschmuck türkischer Frauen, wird angeboten. Schätzungen nach lagern etwa 200 Millionen Euro in Gold in den Juweliergeschäften des Stadtteils, erzählt SPD-Politiker Lindner, der den Spaziergang entlang der Brautmeile begleitet. In Marxloh lässt sich Geld verdienen, davon zeugen die erfolgreichen Geschäfte an der Hauptstraße.

Etwa 200 Millionen Euro lagern in Gold in Marxloh. Foto: Elena Werner

Doch so steil die Karrieremöglichkeiten in Marxloh zu sein scheinen, so extrem sind auch die Ausprägungen von Kriminalität und Armut. „Organisierte Kriminalität existiert, vor allem der Handel mit Drogen ist ein Problem“, erklärt Lindner. Kürzlich habe es wieder Fälle von Sozialbetrug durch Menschen aus Rumänien gegeben; Schleuser bringen Kinder nach Deutschland, für die sie Sozialgelder beziehen. Ein Jahr lang werden die Gelder ausgezahlt, erst danach muss ein neuer Antrag gestellt werden. Dann sind die Kinder längst wieder in der Heimat, während sich die Schleuser das Jahr über die Taschen mit dem Kindergeld füllen.

Genauso habe Marxloh ein Müllproblem, knapp 60 illegale Müllkippen verbergen sich zwischen den Häuserschluchten.

Kurz nach Ladenschluss steht der Müll an den Straßen; in den Hinterhöfen geht das oft chaotischer vor, hier verbergen sich illegale Mülldeponien. Foto: Elena Werner

Diese Muster zu durchbrechen, ist für die Polizei vor Ort nicht einfach: „Hier braucht es den Stadtsheriff mit dem großen Herz, der seine Ohren spitzt“, glaubt Lindner. „Es gibt diesen gefährlichen Raum, auch die Großlagen haben zugenommen, das lässt sich nicht leugnen. Aber als Ankunftstadtteil müsste man schon vorher eingreifen und genau wissen, wann ein vorsichtiger Ton gefragt ist.“

Auch die katholische Kirche mischt mit

Wer die sogenannte Hochzeitsmeile weiter herunterläuft, stößt schließlich auf das Ende der glitzernden Geschäfte. Hier sehen die Häuser deutlich baufälliger aus, Menschen nehmen auf offener Straße Drogen und liegen in einem schmalen Parkstreifen auf dem Boden. Die Pole des Stadtteils klaffen auseinander. Um die Straßenecke liegt der Petershof, das sozialpastorale Zentrum Marxlohs. Hier ist Pater Oliver im Einsatz, seine Aufgabe als katholischer Priester inmitten eines stark muslimisch geprägten Umfelds: „In erster Linie die Sorge um den Menschen“, erklärt der Prämonstratenser. Mit Unterstützung von zwei Sozialarbeitern hilft der Pater bei Lebensfragen aller Art, nimmt sich im Auftrag des Bistums Essen Obdachlosen an, organisiert kostenlose Zahnbehandlungen, Ausbildungen und stellt Duschmöglichkeiten zur Verfügung.

Pater Oliver (rechts), Leiter des Petershofes in Marxloh, und sein Mitarbeiter Oguz Topac. Foto: Elena Werner

Wenn Pater Oliver von seinem Kampf im von Armut und Flucht geprägten Stadtteil berichtet, wirkt er unerschütterlich. Dass neben ihm Menschen auf den Bänken im Innenhof der Kirche sitzen und kiffen, freut ihn: „Hier haben sie einen sicheren Ort gefunden.“

Das Banner „Menschenliebe ist nicht verhandelbar" hängt vor dem Petershof in Marxloh aus. Daneben ist ein Hahn für Trinkwasser angebracht. Foto: Elena Werner

Der Katholik erlebt täglich die Konsequenzen der deutschen Einwanderungspolitik und versucht, Menschen in ihrer Verzweiflung beizustehen. Über die Unbarmherzigkeit des deutschen Staates kann er nur den Kopf schütteln: „Facharbeiter sind willkommen, andere nicht; das ist doch absurd. Grenzen sind gut, aber wer bestimmt, wer hier sein darf und wer nicht?“ Morgens wisse er nicht, was für Herausforderungen im Laufe des Tages auf ihn zukommen würden; doch für ihn scheint festzustehen: Seine Hilfe ist eine Selbstverständlichkeit.

Mit Hilfe führt der Weg in Marxloh nach oben

Überall in dem Stadtteil hat Pater Oliver seine Hände im Spiel, einer seiner Schützlinge ist Halil Taş. Der 26-Jährige hat im Petershof eine kaufmännische Ausbildung absolviert, hilft dort nach wie vor aus. Nebenher hat er sich selbstständig gemacht – mit einem kleinen Imbisswagen, den er stolz zeigt. „Meine Familie hat eine Pizzeria mit einem Angestellten, daher kenne ich den Gastrobereich“, erklärt Taş.

Halil Taş (rechts) steht mit seinem Mitarbeiter täglich bis Mitternacht im Imbisswagen. Foto: Elena Werner

Bis Mitternacht hat sein Wagen geöffnet, in dem er seine Spezialität, Hähnchen- und Adanaspieße, anbietet. Auch für Veranstaltungen bietet er Catering an. Viel Arbeit für eine Person, doch das sieht Halil Taş entspannt: „Ich habe einen guten Schlaf. Und irgendwas muss man ja machen.“ Schließlich will er sich hocharbeiten – wie so viele Menschen in Marxloh.