Monarchie Niederlande feiern den Königstag Von dpa | 27.04.2022, 16:49 Uhr

In Maastricht wurde ausgelassen getanzt, in Amsterdam waren die Grachten mit Booten überfüllt. Die Niederländer sind in Feierlaune . Allerdings gibt es auch Kritik an Willem-Alexander.