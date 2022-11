Thierry Mugler Ausstellung Foto: Milo Hess/ZUMA Press Wire/dpa up-down up-down Ausstellung New Yorker Museum feiert Modeschöpfer Thierry Mugler Von dpa | 17.11.2022, 06:23 Uhr

Er spielte in einer Liga mit Yves Saint Laurent und Jean Paul Gaultier: Im Januar starb der französische Modedesigner Thierry Mugler. In New York bekommt er nun eine besondere Ehrung.