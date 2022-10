Karl Lagerfeld Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ up-down up-down Modedesigner New Yorker Metropolitan Museum feiert posthum Karl Lagerfeld Von dpa | 01.10.2022, 03:10 Uhr

Mit einer eigenen Ausstellung würdigt das renommierte New Yorker Museum eine der „fesselndsten, produktivsten und wiedererkennbarsten Kräfte in Mode und Kultur“, so der Direktor des Met.