Nach Rücktritt im Januar Neuseelands Ex-Regierungschefin Jacinda Ardern geht nach Harvard Von Barbara Barkhausen | 26.04.2023, 15:58 Uhr

Nach ihrem überraschendem Rücktritt nimmt die neuseeländische Ex-Premierministerin Jacinda Ardern gleich mehrere Aufgaben an der renommierten Harvard University in den USA an. Und verpasst die Wahlen in ihrem Heimatland.