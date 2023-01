An der Julius-Brecht-Straße in Wittorf brannte ein Einfamilienhaus, weil ein Ethanol-Ofen beim Nachbefüllen schlagartig Feuer fing. Ein Mann (56) und eine Frau (54) kamen verletzt ins FEK. Foto: Tom Nyfeler up-down up-down Feuerwehreinsätze in SH Grill in der Wohnung gestellt: Mann stirbt am Silvesterabend - 54-Jährige in Lebensgefahr Von Tom Nyfeler und Rolf Ziehm | 01.01.2023, 10:19 Uhr | Update vor 3 Std.

Am Silvesterabend starb ein 21-Jähriger in Neumünster an einer Kohlenmonoxidvergiftung, seine Mutter wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Berlin geflogen. Ein Ethanol-Ofen geriet in Brand.