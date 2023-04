Mit dem Slogan „Lass mich dran fürs Recycling“ werben Getränkehersteller für den neuen Schraubverschluss von PET-Flaschen. Symbolfoto: Imago Images/MiS up-down up-down Der Umwelt zuliebe? Neuer Verschluss für Getränke: Warum geht der Deckel nicht mehr ab? Von dpa | 14.04.2023, 07:07 Uhr | Update vor 30 Min.

An PET-Flaschen oder Tetrapacks dürften vielen die neuen Verschlüsse schon aufgefallen sein. „Tethered Caps“ werden die Deckel genannt, die nun nicht mehr so leicht von Softgetränken oder Milchverpackungen zu lösen sind. Was hat es damit auf sich?