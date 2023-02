«Avatar» Foto: --/20th Century Studios/dpa up-down up-down Rekord Neuer „Avatar“ umsatzstärkster Film in Deutschland Von dpa | 19.02.2023, 11:15 Uhr

Für vier Oscars ist „Avatar: The Way of Water“ nominiert. Der Film von James Cameron ist aber nicht nur in der Branche, sondern vor allem auch beim Publikum beliebt.