In der siebten Minute gelang Werlte dann der etwas überraschende Anschlusstreffer. Verantwortlich dafür waren ein Handspiel der Gastgeberinnen und der darauf folgende Elfmeter. Von diesem Rückschlag ließen sich die DJK-Damen allerdings nicht aus der Fassung bringen, und Carina Lammers (15.) und Katharina Grahs (16.) erhöhten postwendend auf den Pausenstand von 4:1.

Im zweiten Durchgang entwickelte sich aus Schlichthorster Sicht dann ein zerfahrenes Spiel, das die DJK nach Gegentreffern in der 57. und 59. Minute fast noch aus der Hand gegeben hätte. Für die endgültige Entscheidung sorgte dann jedoch die eingewechselte Carina Köstermenke, die in der 88. Minute zum 5:3-Endstand traf.

„Wir haben eine sensationelle Anfangsphase hingelegt. Im zweiten Durchgang wurden wir dann schwächer, aber unser Vorsprung und der späte Treffer von Carina Köstermenke haben den Sieg über die Zeit gerettet“, urteilte DJK-Trainer Dohm nach der Begegnung.

In der Bezirksliga erlebten sowohl die SG Hollenstede/Schwagstorf als auch der TuS Neuenkirchen am Wochenende Rückschläge im Kampf um die Meisterschaft. Hollenstede/Schwagstorf kam am Freitagabend gegen die SG Bramsche/Rieste nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus, und Neuenkirchen verlor am Samstag gegen die Spielerinnen des SV Bad Laer mit 1:2.