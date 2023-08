Streaming Neue „Star Wars“-Serie „Ahsoka“ mit Rosario Dawson Von dpa | 23.08.2023, 11:24 Uhr | Update vor 1 Std. Star Wars-Serie «Ahsoka» Foto: Suzanne Tenner/©2022 Lucasfilm/ up-down up-down

Disney+ zeigt neue Abenteuer in einer „weit, weit entfernten Galaxie“. „Ahsoka“ aus dem „Star Wars“-Universum knüpft an „The Mandalorian“ an. Rosario Dawson spielt die Titelrolle.