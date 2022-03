Opernsängerin Anna Netrebko FOTO: BARBARA GINDL Alte Oper Netrebko-Konzert in Frankfurt im Juni findet nicht statt Von dpa | 09.03.2022, 18:46 Uhr | Update vor 1 Std.

Es ist die nächste Konzertabsage in Zusammenhang mit Russlands Krieg gegen die Ukraine. Die russische Star-Sopranistin Anna Netrebko wird im Sommer nicht in der Alten Oper in Frankfurt am Main auftreten.