Grünen-Landtagsabgeordneter Hannes Damm äußert starke Vorwürfe gegen das Finanzamt, das schon wegen vernichteter Steuerunterlagen ins Visier geraten war. Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Hitzige Debatte im Landesparlament Neben „Kamin-Gate“: Gibt es einen zweiten Fall von vernichteten Unterlagen in MV? Von Uwe Reißenweber | 21.03.2023, 21:52 Uhr

Sind die verbrannten Steuerunterlagen der Klimastiftung MV etwa kein Einzelfall? Darauf spielte ein Grünen-Politiker bei der Landtagsdebatte in MV am Dienstag an. Auch andere große Neuigkeiten kamen ans Licht.