Schutzplan der Stadt Neapel: Stopp für neue Restaurants und Bars im historischen Stadtkern Von dpa | 28.07.2023, 16:31 Uhr

In Neapel sollen in den kommenden drei Jahren im historischen Stadtkern keine neuen Restaurants und Bars öffnen dürfen. Die Regierung der italienischen Stadt wolle damit die traditionellen Geschäfte schützen, hieß es in einer Mitteilung.