Auf dem Schützenfest in Bramsche, Höhleins bisherigem Heimatort, habe dieser schweren Herzens Abschied von der Kolpingkapelle genommen und den Taktstock zurück an das Orchester gegeben, heißt es in einer Mitteilung. In einer kurzen Abschiedsrede erinnerte Vorsitzender Ralf Klausing noch einmal an die Höhepunkte unter dem Dirigat Christian Höhleins.