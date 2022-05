Seit zwei Wochen sitzt Boris Becker im Londoner Wandsworth-Gefängnis. FOTO: dpa/PA Wire/Kirsty O’connor Zustände in Wandsworth Seit zwei Wochen in Haft: Darum nervt Boris Becker seine Mitinsassen Von Jakob Patzke | 11.05.2022, 17:07 Uhr

Am 29. April wurde Boris Becker zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Seitdem sitzt der ehemalige Tennisspieler im Wandsworth-Gefängnis in London. Die Situation in der Haftanstalt soll dem Deutschen schwer zu schaffen machen.