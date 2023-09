Hollywood Nach Show trotz Streiks: Barrymore Moderationsjob entzogen Von dpa | 13.09.2023, 20:59 Uhr | Update vor 23 Min. Drew Barrymore Foto: Christopher Smith/Invision/AP/dp up-down up-down

In Hollywood herrscht Stillstand, seitdem die Drehbuchautoren und Schauspieler in einen Streik getreten sind. Schauspielerin Drew Barrymore will trotzdem mit ihrer Talkshow weitermachen. Das hat Konsequenzen.