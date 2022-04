Die Spannung steigt. Dann erinnert Netzer an eine Frau, die vor zwei Jahren einen Schicksalsschlag erlitt: die schwer erkrankte Monica Lierhaus, die «um ihr Leben» kämpfen musste.

Lange war «Miss Sportschau» aus der Öffentlichkeit verschwunden. Am 5. Februar hat sie in der ZDF-Liveshow ihren ersten öffentlichen Auftritt. Und was für einen. «Da bin ich!», sagt Lierhaus. «Es ist ein sehr emotionaler Moment für mich.» Vor Millionen Zuschauern macht die 40-Jährige ihrem Lebensgefährten Rolf Hellgardt einen Heiratsantrag - er antwortet mit einem vierfachen Ja und geht vor ihr auf die Knie. Der Saal jubelt.

Die Moderatorin hatte nach einer Operation Komplikationen erlitten, was ihre Karriere jäh stoppte. «Ganz Deutschland fühlt seither mit», so Netzer. Und noch nie in seinem Leben habe er einen Satz lieber gesagt: «Willkommen zurück, Monica Lierhaus!»

Das Publikum hält den Atem an: Wie geht es ihr, wie wird sie aussehen? Die Moderatorin trägt ein hellblaues Abendkleid und sieht hübsch aus, wirkt aber noch gezeichnet, beim Gehen und Sprechen hat sie Mühe.

Sie dankt ihren Eltern und ihrer Schwester Eva, «die mich zwei Jahre lang überall hin begleitet haben und die immer fest an mich geglaubt haben, als alles verloren schien». Und sie dankt ihrer Krankenschwester, Freunden, Ärzten, der ARD und ihrem Partner Rolf: «Du bist wirklich mein Held.»

Was genau Monica Lierhaus passierte, sollte die Öffentlichkeit damals nicht erfahren. Aber dass da jemand mühsam zurück ins Leben kehrt, ist nicht zu übersehen. Ihre Botschaft: Ich bin noch nicht die Alte, aber ich will es wieder werden.