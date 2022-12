Nach den tödlichen Schüssen in Paris kam es zu mehreren Demonstrationen zum Gedenken an erschossene Kurden. Foto: dpa/Lewis Joly up-down up-down Angriff auf Kurden Nach tödlichen Schüssen in Paris: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein Von dpa | 26.12.2022, 20:35 Uhr

Nachdem ein Mann am Freitag drei Menschen in einem kurdischen Zentrum in Paris erschossen und weitere verletzt hatte, leitete die Staatsanwaltschaft nun ein Vermittlungsverfahren gegen ihn ein. Doch es besteht die Möglichkeit, dass es wieder eingestellt wird.