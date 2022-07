Ballermann-Brand: Kegelbrüder wieder zu Hause FOTO: dpa up-down up-down Zwei Monate U-Haft auf Mallorca Nach Rückkehr: Wie geht es für die Kegelbrüder aus Münster jetzt weiter? Von dpa | 16.07.2022, 07:17 Uhr | Update am 16.07.2022

Die acht deutschen Touristen, die auf Mallorca knapp zwei Monate unter dem Vorwurf der Brandstiftung in U-Haft saßen, sind wieder frei. In der Nacht zum Samstag landeten sie am Flughafen Münster/Osnabrück. Wie geht nun weiter?