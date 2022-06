Im niedersächsischen Salzgitter wurde ein 15-jähriges Mädchen umgebracht. Unter Verdacht stehen zwei 13- und 14-jährige Jungen. FOTO: dpa/Julian Stratenschulte up-down up-down Wenn Jugendliche töten Nach Mord an Mitschülerin: Was bleibt sind Entsetzen und viele Fragen Von dpa | 24.06.2022, 18:28 Uhr | Update vor 29 Min.

Zwei 13- und 14-jährige Jungen aus Salzgitter sollen ihre wenig ältere Mitschülerin ermordet haben. Insgesamt ist in den vergangenen Jahren die Jugendkriminalität in Deutschland zurückgegangen. Was sind die Ursachen für diese schrecklichen Einzeltaten?