12.06.2022, 10:28 Uhr

Nach Messerattacke in Hamm: 30 Jahre alte Frau an Verletzungen gestorben

dpa

Nach dem Messerangriff an der Hochschule Hamm durch einen mutmaßlich psychisch kranken Mann ist eines der Opfer gestorben. Die 30-jährige Frau aus Essen sei am Samstag in den späten Nachmittagsstunden ihren Verletzungen erlegen, teilte die Staatsanwaltschaft Dortmund am Sonntag mit.