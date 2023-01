Nach dem tödlichen Messerangriff in einer Regionalbahn bei Hamburg werden nun Stimmen für mehr Sicherheitsmaßnahmen in Zügen laut. Archivfoto: dpa/Jens Ressing up-down up-down Angriff in Brokstedt Nach Messerattacke: Forderung nach mehr Videoüberwachung in Zügen Von dpa | 29.01.2023, 16:36 Uhr

Nach dem tödlichen Messerangriff in einer Regionalbahn werden nun Stimmen für mehr Sicherheitsmaßnahmen in Zügen laut. Der RE 70, in dem die Tat passierte, war als Ersatzzug ohne Überwachungskamera unterwegs.