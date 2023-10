Vor etwa einer Woche wirkte die US-Amerikanerin Dorothy Hoffner für ihr hohes Alter noch sehr fit. So fit, dass sie mit 104 Jahren einen Tandem-Fallschirmsprung aus etwa 4000 Metern Höhe wagte und damit einen neuen Weltrekord als älteste Fallschirmspringerin aufstellte. Doch nun, nur wenige Tage danach, die traurige Nachricht: Hoffner ist tot.

Hoffner genoss ihr letztes großes Abenteuer.

Sie sei in der Nacht von Sonntag auf Montag zu Hause in Chicago eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht, berichtete ihr Pfleger Joe Conant der „New York Times“. Ob ihr Fallschirmsprung vom 1. Oktober etwas mit dem Tod zu tun hat, müsse jetzt geklärt werden.

Hoffner lebte für das Abenteuer

Ihr erster Sprung war das jedenfalls nicht: Vier Jahre zuvor – also im Alter von 100 Jahren – wagte sie den Sprung erstmals. Und auch sonst machte die am 17. Dezember 1918 geborene Hoffner in ihrem langen Leben vor keinem Abenteuer halt: Weil sie weder Mann noch Kinder hatte, konnte sie ihre Zeit dafür nutzen, Wochenend-Roadtrips mit ihrer blauen Dodge Coronet zu machen, für Strandurlaube nach Mexiko zu reisen oder sogar Deutschland zu besuchen, um dort eine Bootsfahrt auf der Donau zu unternehmen.

Auch bei ihrem letzten großen Abenteuer, den Rekord-Fallschirmsprung am 1. Oktober, wirkte sie glücklich. Ein Video zeigt, wie sie während ihres Sprungs aus dem Grinsen nicht herauskommt.

Auch gegenüber ihres Pflegers sagte sie später, dass sie den Moment und das Gefühl des freien Falls genoss. Viele Zuschauer beobachteten den Sprung vom Boden aus und bejubelten die 104-Jährige bei ihrer Landung.

Zum Zeitpunkt des Fallschirmsprungs war Hoffner 104 Jahre und 288 Tage alt. Den vorherigen Guinness-Weltrekord für die älteste Frau, die einen Tandem-Sprung wagte, hatte die Schwedin Rut Linnéa Ingegärd Larsson inne – mit 103 Jahren und 259 Tagen. Der älteste Mann in dieser Kategorie ist der US-Amerikaner Alfred Blaschke mit 103 Jahren und 180 Tagen.