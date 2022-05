Musiker der Bands City, Silly sowie Dirk Michaelis, Dieter Birr, Julia Neigel und Alexander Knappe treten in der Arena auf. Foto: Sebastian Willnow/dpa FOTO: Sebastian Willnow Tourstart Nach Corona-Pause: Fans erheben sich für „Rock Legenden“ Von dpa | 09.05.2022, 05:49 Uhr

„Born in the GDR“: Die Bands Silly und City und der ehemalige Puhdys-Sänger Dieter Birr sind seit Sonntag gemeinsam unterwegs. In Leipzig hat am Abend die „Rock Legenden“-Tour 2022 begonnen. Die Fans, die in der sehr gut gefüllten Quarterback Immobilien Arena zu Beginn auf Stühlen saßen, standen schon beim ersten Song auf und feierten die Musiker.