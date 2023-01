In den USA bleiben die Flugzeuge am Boden. Foto: dpa/kyodo up-down up-down System ausgefallen Nach schwerer Panne: Startverbot für Inlandsflüge in den USA aufgehoben Von dpa | 11.01.2023, 14:16 Uhr | Update vor 37 Min.

Es war eine Hiobsbotschaft für Reisende in den USA am Mittwochvormittag: Alle Inlandsflüge mussten am Boden bleiben. Grund war eine technische Panne bei der Flugaufsicht. Nun hat die Behörde wieder grünes Licht gegeben.