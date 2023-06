Mit dem Gurtretter gehen die Rettungsschwimmer der DLRG immer ins Wasser - auch wenn sie die Strömungen für die Beflaggung testen oder selbst schwimmen gehen. Foto: Constanze Emde up-down up-down Nach Badeunfällen an der Ostsee Sicherheit am Strand: Was Rettungsschwimmer bei Hilferufen und im Notfall raten Von Constanze Emde | 20.06.2023, 06:01 Uhr

Was tun, wenn ein Badegast um Hilfe ruft? Nicht immer können freiwillige Helfer wirklich Ertrinkende oder in Not geratene aus der Ostsee retten. Was im Notfall richtig ist und wie man sich selbst aus der Strömung befreien kann, erzählen DLRG-Rettungsschwimmer.