Nach Attacke in Australien Taucher finden Leiche von Krokodil-Opfer 26.08.2013, 09:27 Uhr

Taucher haben in Australien die Leiche eines Mannes geborgen, der am Wochenende von einem Krokodil angefallen und unter Wasser gezogen worden war. Das berichtete die Polizei am Fluss Mary rund 110 Kilometer östlich von Darwin am Montag.