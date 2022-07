Dennis Brode schoss die Biener mit 2:0 in Führung, ehe das Spiel zugunsten des Lüneburger SK Hansa kippte. FOTO: Doris Leißing up-down up-down Nach 2:0-Führung Biene verliert weiter an Boden: Oberliga-Aufsteiger kassiert gegen Lüneburg 2:4-Niederlage 28.04.2012, 17:43 Uhr

Die Negativserie des SV Holthausen/Biene in der Fußball-Oberliga geht weiter. Am Samstag unterlag der Aufsteiger am heimischen Biener Busch dem Lüneburger SK Hansa mit 2:4 und kassierten dabei die vierte Niederlage in Folge.