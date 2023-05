Charlott-Maria Schürmann im Sattel von Burlington. Foto: Archiv/Lafrentz up-down up-down Nach 18 Monaten wieder voll da Gehrder Studentin Charlott - Maria Schürmann gewinnt in Westfalenhalle Von Helmut Diers | 14.03.2012, 17:33 Uhr

So langsam wird es unheimlich. Vor einigen Wochen gewann Charlott-Maria Schürmann mit der Bayern-Stute Donna Jackson im Preis der Zukunft in der Halle Münsterland in Münster (wir berichteten) gegen stärkste nationale Konkurrenz gleich beide S*-Dressuren mit jeweils über zwei Prozentpunkten Vorsprung. Und am Wochenende beim Signal Iduna-Cup in der Dortmunder Westfalenhalle wiederholte sie ihre Siegesserie, allerdings jetzt auf dem neunjährigen Hengst Burlington von Breitling.