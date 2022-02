Krankenwagen FOTO: BORIS ROESSLER Panorama Mutter und zwei Kinder bei Auto-Kollision verletzt Von dpa | 27.02.2022, 14:04 Uhr | Update vor 1 Std.

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Fuhlsbüttel sind zwei Kinder schwer und ihre Mutter leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 18 Jahre alter Mann mit seinem Auto über eine rote Ampel und stieß im Kreuzungsbereich mit dem Wagen der Mutter zusammen, in dem auch die beiden Kinder saßen, die vier Jahre und wenige Wochen alt sind, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.