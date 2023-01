Rettungsring Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Auf den Cookinseln Mutter ertrinkt bei Rettung ihrer Tochter Von dpa | 04.01.2023, 08:39 Uhr

Tragödie im Pazifik: Ein Kind gerät im Meer in Not, die Mutter will es retten, aber gerät dann selbst in Schwierigkeiten. Für die 52-Jährige kommt jede Hilfe zu spät.