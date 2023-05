Mann in Japan attackiert Menschen Foto: Takuto Kaneko/Kyodo News/AP/dpa up-down up-down Japan Mutmaßlicher Täter nach Gewalttat gefasst - Vier Todesopfer Von dpa | 26.05.2023, 02:41 Uhr

Ein Mann verschanzt sich stundenlang in einem Haus in der japanischen Präfektur Nagano und richtet ein Blutbad an. Mehrere Menschen sterben. Nun wurde der mutmaßliche Täter überwältigt.