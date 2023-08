Kriminalität Mutmaßlicher Geldautomatensprenger in Utrecht festgenommen Von dpa | 27.08.2023, 16:53 Uhr | Update vor 7 Min. Geldautomatensprengung Foto: René Priebe/dpa up-down up-down

In den Niederlanden hat die Polizei einen Mann festgenommen, der mutmaßlich an der Sprengung von Geldautomaten in Deutschland beteiligt gewesen sein soll. Vergeblich hat er versucht, den Beamten zu entkommen.