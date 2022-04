ARCHIV - Boris Becker lebt seit Jahren in London. Foto: Kirsty O'connor/PA Wire/dpa FOTO: Kirsty O'connor Prozess Viel Andrang: Strafmaßverkündung für Boris Becker in London Von dpa | 29.04.2022, 11:57 Uhr

Eine Jury hat den deutschen Ex-Tennisstar Boris Becker in 4 von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Aber welche Folgen hat das? Nun will die Richterin in London das Strafmaß mitteilen.