Zahlreiche Menschen vermisst Verheerender Brand in Diskothek im spanischen Murcia: Mindestens 13 Tote Von dpa | 01.10.2023, 11:21 Uhr | Update vor 1 Std. Feuerwehrleute im Einsatz vor der spanischen Diskothek „Teatre" in Murcia, in der ein tödliches Feuer ausgebrochen war. Foto: dpa/EUROPA PRESS/Javi Carrión

Gegen sechs Uhr morgens bricht in einer Diskothek in Spanien ein Feuer aus. Mehrere Menschen sterben. Auch am Abend werden noch zahlreiche Disko-Besucher vermisst. Im spontan eingerichteten Betreuungszentrum spielen sich teils dramatische Szenen ab.